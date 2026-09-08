Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer

Am Dienstag verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.32 Prozent auf 25’923.18 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.169 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.420 Prozent leichter bei 25’897.22 Punkten in den Handel, nach 26’006.53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25’799.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’985.93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’319.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, notierte der DAX bei 24’616.22 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 23’807.13 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.64 Prozent zu Buche. 26’618.74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 4.55 Prozent auf 45.27 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.49 Prozent auf 83.04 EUR), BMW (+ 2.20 Prozent auf 64.22 EUR), Beiersdorf (+ 1.93 Prozent auf 77.06 EUR) und BASF (+ 1.53 Prozent auf 53.84 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-3.55 Prozent auf 58.63 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.30 Prozent auf 501.20 EUR), Hannover Rück (-1.66 Prozent auf 249.40 EUR), Heidelberg Materials (-1.24 Prozent auf 163.00 EUR) und Allianz (-0.98 Prozent auf 443.00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1’122’824 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch