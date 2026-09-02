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02.09.2026 17:58:10
Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich schwächer
Der DAX schloss den Mittwochshandel im Minus ab.
Am Mittwoch tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0.49 Prozent tiefer bei 25’843.34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.183 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.321 Prozent leichter bei 25’886.67 Punkten in den Handel, nach 25’970.11 Punkten am Vortag.
Bei 25’727.93 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’924.21 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 2.35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 25’629.24 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, notierte der DAX bei 25’124.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der DAX noch bei 23’487.33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.31 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Zähler.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2.14 Prozent auf 38.16 EUR), Commerzbank (+ 1.70 Prozent auf 40.68 EUR), adidas (+ 1.08 Prozent auf 149.55 EUR), Deutsche Bank (+ 1.06 Prozent auf 34.88 EUR) und Rheinmetall (+ 0.98 Prozent auf 1’090.40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Zalando (-4.67 Prozent auf 23.07 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.76 Prozent auf 73.70 EUR), GEA (-3.52 Prozent auf 64.50 EUR), Daimler Truck (-3.07 Prozent auf 45.10 EUR) und Scout24 (-2.56 Prozent auf 76.15 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’846’322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.337 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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