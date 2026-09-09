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DAX-Performance im Fokus 09.09.2026 09:28:18

Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

So bewegt sich der DAX am dritten Tag der Woche.

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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.47 Prozent schwächer bei 25’884.17 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.168 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.525 Prozent auf 25’870.98 Punkte an der Kurstafel, nach 26’007.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’859.46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’904.64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0.597 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 26’319.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’433.06 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 23’718.45 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.48 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 1.98 Prozent auf 185.30 EUR), RWE (+ 1.08 Prozent auf 59.90 EUR), EON SE (+ 1.02 Prozent auf 17.83 EUR), BASF (+ 0.43 Prozent auf 53.90 EUR) und Scout24 (+ 0.20 Prozent auf 74.70 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2.61 Prozent auf 1’024.40 EUR), Deutsche Börse (-1.82 Prozent auf 275.00 EUR), Deutsche Bank (-1.62 Prozent auf 35.17 EUR), Airbus SE (-1.44 Prozent auf 197.86 EUR) und Allianz (-1.39 Prozent auf 439.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die BASF-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 251’705 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210.988 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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