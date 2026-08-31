Börse Frankfurt in Rot: DAX schwächelt am Montagnachmittag

Am Montag verbucht der DAX um 15:40 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.91 Prozent auf 26’329.12 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.209 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.398 Prozent schwächer bei 26’464.14 Punkten in den Handel, nach 26’569.99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’329.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’471.79 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25’629.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der DAX mit 25’104.70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bewegte sich der DAX bei 23’902.21 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.29 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 2.17 Prozent auf 71.52 EUR), Brenntag SE (+ 1.85 Prozent auf 62.88 EUR), Zalando (+ 1.82 Prozent auf 24.60 EUR), BASF (+ 1.58 Prozent auf 53.35 EUR) und Scout24 (+ 0.56 Prozent auf 80.90 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-4.37 Prozent auf 143.16 EUR), Vonovia SE (-2.95 Prozent auf 19.27 EUR), Rheinmetall (-2.44 Prozent auf 1’126.40 EUR), Heidelberg Materials (-2.35 Prozent auf 166.05 EUR) und QIAGEN (-1.90 Prozent auf 36.88 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’964’463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 220.942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch