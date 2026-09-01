Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben

Am Dienstag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 1.14 Prozent auf 25’958.31 Punkte abwärts. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.209 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.409 Prozent tiefer bei 26’150.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’258.11 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’206.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’916.76 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’629.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bewegte sich der DAX bei 25’003.04 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 24’037.33 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5.78 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.12 Prozent auf 524.60 EUR), Merck (+ 0.54 Prozent auf 139.75 EUR), Hannover Rück (+ 0.46 Prozent auf 259.40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.43 Prozent auf 39.30 EUR) und QIAGEN (+ 0.32 Prozent auf 37.36 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil SAP SE (-3.48 Prozent auf 184.26 EUR), Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’079.80 EUR), Siemens (-2.71 Prozent auf 277.85 EUR), MTU Aero Engines (-2.30 Prozent auf 344.00 EUR) und adidas (-2.28 Prozent auf 147.95 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’323’201 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220.942 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch