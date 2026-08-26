Börse Frankfurt in Rot: Das macht der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.35 Prozent auf 4’036.47 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 568.281 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.133 Prozent auf 4’045.34 Punkte an der Kurstafel, nach 4’050.72 Punkten am Vortag.

Bei 4’005.41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’051.70 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 1.17 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’769.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’064.27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’757.15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.37 Prozent aufwärts. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 4.36 Prozent auf 36.86 EUR), EVOTEC SE (+ 3.87 Prozent auf 3.38 EUR), JENOPTIK (+ 2.53 Prozent auf 39.78 EUR), QIAGEN (+ 1.44 Prozent auf 37.24 EUR) und HENSOLDT (+ 1.40 Prozent auf 88.30 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-2.96 Prozent auf 54.00 EUR), Siltronic (-2.32 Prozent auf 80.10 EUR), SAP SE (-2.11 Prozent auf 181.54 EUR), AIXTRON SE (-1.77 Prozent auf 36.57 EUR) und Sartorius vz (-1.50 Prozent auf 242.80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 2’013’661 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216.066 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch