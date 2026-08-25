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SDAX-Marktbericht 25.08.2026 17:58:13

Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SDAX

Der SDAX beendete den Dienstagshandel im Plus.

Energiekontor
25.08 CHF 4.35%
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Zum Handelsschluss bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0.64 Prozent höher bei 18’555.58 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 94.317 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.478 Prozent auf 18’525.48 Punkte an der Kurstafel, nach 18’437.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’493.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’675.96 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18’229.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der SDAX bei 18’871.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’177.16 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.91 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Dermapharm (+ 5.53 Prozent auf 42.00 EUR), Energiekontor (+ 4.68 Prozent auf 26.85 EUR), tonies (+ 3.21 Prozent auf 11.58 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3.06 Prozent auf 21.90 EUR) und Jungheinrich (+ 2.63 Prozent auf 24.96 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil OHB SE (-4.14 Prozent auf 192.20 EUR), ASTA Energy Solutions (-3.58 Prozent auf 53.80 EUR), Vincorion (-1.65 Prozent auf 20.80 EUR), STO SE (-1.46 Prozent auf 94.30 EUR) und Südzucker (-1.41 Prozent auf 12.56 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’089’610 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.589 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie weist mit 2.32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7.72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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