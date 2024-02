Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht mittags Zuschläge

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.40 Prozent stärker bei 3’355.68 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 509.827 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.100 Prozent schwächer bei 3’338.97 Punkten in den Handel, nach 3’342.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’358.64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’336.16 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.316 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 3’337.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, notierte der TecDAX bei 2’861.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, lag der TecDAX noch bei 3’194.69 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0.935 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’373.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’187.26 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4.29 Prozent auf 91.20 EUR), MorphoSys (+ 2.82 Prozent auf 40.51 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.07 Prozent auf 100.60 EUR), AIXTRON SE (+ 1.50 Prozent auf 35.29 EUR) und TeamViewer (+ 1.35 Prozent auf 13.50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ADTRAN (-2.57 Prozent auf 6.27 USD), EVOTEC SE (-1.33 Prozent auf 14.12 EUR), Telefonica Deutschland (-0.85 Prozent auf 2.33 EUR), Nordex (-0.84 Prozent auf 9.45 EUR) und freenet (-0.62 Prozent auf 25.46 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’064’239 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 189.983 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch