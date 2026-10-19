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TecDAX-Performance im Fokus 19.10.2026 12:26:31

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt

Am Montag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Elmos Semiconductor
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Um 12:09 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.03 Prozent auf 4’016.40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 569.503 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.043 Prozent leichter bei 4’013.48 Punkten, nach 4’015.21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’027.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’009.96 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’948.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’770.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 3’656.37 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6.99 Prozent auf 205.00 EUR), Nemetschek SE (+ 2.92 Prozent auf 75.70 EUR), PVA TePla (+ 2.43 Prozent auf 30.32 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.34 Prozent auf 131.20 EUR) und IONOS (+ 1.94 Prozent auf 34.70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-2.05 Prozent auf 52.50 EUR), Nordex (-1.99 Prozent auf 38.36 EUR), HENSOLDT (-1.98 Prozent auf 86.12 EUR), SMA Solar (-1.91 Prozent auf 56.55 EUR) und AIXTRON SE (-1.12 Prozent auf 32.52 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’255’433 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 229.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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