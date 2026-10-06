Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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06.10.2026 09:28:41
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX startet mit Gewinnen
Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am zweiten Tag der Woche erneut ins Plus.
Um 09:12 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.90 Prozent auf 4’107.08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 565.418 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4’090.90 Zählern und damit 0.505 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’070.35 Punkte).
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4’111.80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’090.90 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’022.75 Punkten gehandelt. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 3’912.53 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 3’742.50 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.32 Prozent aufwärts. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 4.05 Prozent auf 3.08 EUR), Sartorius vz (+ 3.90 Prozent auf 261.40 EUR), QIAGEN (+ 3.10 Prozent auf 41.43 EUR), United Internet (+ 1.82 Prozent auf 24.68 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.67 Prozent auf 12.20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nordex (-0.91 Prozent auf 36.82 EUR), OHB SE (-0.81 Prozent auf 170.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.68 Prozent auf 26.38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.48 Prozent auf 72.95 EUR) und SMA Solar (-0.33 Prozent auf 59.60 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 288’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.71 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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