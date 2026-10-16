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16.10.2026 12:26:16
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus
Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 1.79 Prozent auf 4’041.41 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 564.202 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.447 Prozent fester bei 3’988.12 Punkten, nach 3’970.39 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’046.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’981.16 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1.56 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 3’984.52 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 3’782.28 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 3’701.60 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.51 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 12.74 Prozent auf 39.30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10.78 Prozent auf 28.36 EUR), OHB SE (+ 10.26 Prozent auf 187.00 EUR), HENSOLDT (+ 6.92 Prozent auf 88.66 EUR) und AIXTRON SE (+ 4.68 Prozent auf 32.43 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen PVA TePla (-0.20 Prozent auf 29.38 EUR), EVOTEC SE (-0.16 Prozent auf 2.52 EUR), Elmos Semiconductor (-0.16 Prozent auf 127.40 EUR), Infineon (-0.08 Prozent auf 52.43 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0.00 Prozent auf 56.80 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’478’243 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 227.308 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.08 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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