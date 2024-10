Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt nachmittags im Plus

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.54 Prozent stärker bei 3’347.72 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 548.374 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3’319.36 Zählern und damit 0.307 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’329.58 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’363.18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’316.64 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2.54 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wurde der TecDAX auf 3’283.48 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, stand der TecDAX bei 3’347.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2’983.30 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0.696 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’125.18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4.11 Prozent auf 69.70 EUR), Nordex (+ 3.94 Prozent auf 13.44 EUR), Nagarro SE (+ 3.44 Prozent auf 91.70 EUR), EVOTEC SE (+ 2.42 Prozent auf 6.14 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 2.02 Prozent auf 14.11 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil PNE (-2.26 Prozent auf 12.10 EUR), Sartorius vz (-0.54 Prozent auf 237.30 EUR), Siemens Healthineers (-0.34 Prozent auf 52.14 EUR), HENSOLDT (-0.26 Prozent auf 30.14 EUR) und Elmos Semiconductor (-0.15 Prozent auf 64.80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1’982’424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237.674 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.96 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

