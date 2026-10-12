Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0.29 Prozent fester bei 25’281.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’320.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’172.00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25’570.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’116.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’124.00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.91 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2.89 Prozent auf 197.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 961.20 EUR), Zalando (+ 1.64 Prozent auf 24.19 EUR), Hannover Rück (+ 1.60 Prozent auf 267.40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.59 Prozent auf 300.70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-2.92 Prozent auf 57.14 EUR), BASF (-0.99 Prozent auf 51.17 EUR), Continental (-0.84 Prozent auf 68.56 EUR), Daimler Truck (-0.77 Prozent auf 41.03 EUR) und Brenntag SE (-0.68 Prozent auf 61.70 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3’767’325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch