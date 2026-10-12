Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
12.10.2026 15:58:17
Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags
Der LUS-DAX gewinnt am Nachmittag an Wert.
Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0.29 Prozent fester bei 25’281.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’320.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’172.00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25’570.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’116.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’124.00 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.91 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2.89 Prozent auf 197.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 961.20 EUR), Zalando (+ 1.64 Prozent auf 24.19 EUR), Hannover Rück (+ 1.60 Prozent auf 267.40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.59 Prozent auf 300.70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-2.92 Prozent auf 57.14 EUR), BASF (-0.99 Prozent auf 51.17 EUR), Continental (-0.84 Prozent auf 68.56 EUR), Daimler Truck (-0.77 Prozent auf 41.03 EUR) und Brenntag SE (-0.68 Prozent auf 61.70 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3’767’325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Zalando
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’278.00
|0.28%
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.