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Index-Performance 02.10.2026 12:26:39

Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Freitagmittag

Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Freitagmittag

Der LUS-DAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

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Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.42 Prozent höher bei 25’080.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’240.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’963.00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’834.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25’604.00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 24’466.00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 5.12 Prozent auf 62.46 EUR), HOCHTIEF (+ 2.22 Prozent auf 405.00 EUR), Siemens Energy (+ 2.18 Prozent auf 145.62 EUR), Rheinmetall (+ 2.10 Prozent auf 965.70 EUR) und Airbus SE (+ 1.84 Prozent auf 189.12 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Commerzbank (-1.70 Prozent auf 38.73 EUR), QIAGEN (-1.30 Prozent auf 37.70 EUR), Daimler Truck (-1.23 Prozent auf 41.00 EUR), Deutsche Bank (-1.19 Prozent auf 30.66 EUR) und Bayer (-1.12 Prozent auf 44.89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’200’427 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214.289 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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