Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.68 Prozent stärker bei 32’248.37 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 355.475 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.439 Prozent auf 32’172.11 Punkte an der Kurstafel, nach 32’031.55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32’093.51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32’402.83 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der MDAX bei 31’965.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’807.90 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 31’073.13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.10 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 9.76 Prozent auf 11.36 EUR), KION GROUP (+ 4.74 Prozent auf 42.19 EUR), HELLA GmbH (+ 3.02 Prozent auf 71.60 EUR), Lufthansa (+ 2.75 Prozent auf 8.00 EUR) und JENOPTIK (+ 2.67 Prozent auf 39.24 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen WACKER CHEMIE (-3.49 Prozent auf 89.85 EUR), PUMA SE (-1.98 Prozent auf 24.79 EUR), Evonik (-1.91 Prozent auf 18.44 EUR), CTS Eventim (-1.64 Prozent auf 59.80 EUR) und LANXESS (-1.50 Prozent auf 13.83 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’474’638 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39.597 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch