Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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13.05.2026 12:26:19
Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell
Der TecDAX gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.
Am Mittwoch steht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.61 Prozent im Plus bei 3’769.35 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 515.607 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.084 Prozent auf 3’706.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’709.45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3’702.38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’770.62 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0.321 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 3’509.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, stand der TecDAX bei 3’655.33 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Stand von 3’819.47 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.00 Prozent. Bei 3’870.57 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 9.92 Prozent auf 43.00 EUR), AIXTRON SE (+ 8.13 Prozent auf 50.12 EUR), Infineon (+ 6.62 Prozent auf 61.99 EUR), Siltronic (+ 4.48 Prozent auf 93.30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.98 Prozent auf 86.20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-9.65 Prozent auf 4.59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9.12 Prozent auf 26.10 EUR), Nemetschek SE (-1.90 Prozent auf 59.25 EUR), Bechtle (-1.82 Prozent auf 30.16 EUR) und CANCOM SE (-1.76 Prozent auf 25.15 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’107’484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 168.665 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.45 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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