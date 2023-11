Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.88 Prozent stärker bei 12’778.23 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 100.323 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.648 Prozent auf 12’748.47 Punkte an der Kurstafel, nach 12’666.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12’748.47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12’778.23 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 5.13 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12’549.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13’571.39 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 11’193.01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 5.74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 13’880.68 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11’973.73 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Kontron (+ 6.07 Prozent auf 20.96 EUR), ADTRAN (+ 4.32 Prozent auf 7.01 USD), KRONES (+ 3.68 Prozent auf 95.70 EUR), PVA TePla (+ 2.98 Prozent auf 16.60 EUR) und Grand City Properties (+ 2.74 Prozent auf 9.02 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen secunet Security Networks (-2.18 Prozent auf 125.40 EUR), MorphoSys (-1.04 Prozent auf 29.63 EUR), Drägerwerk (-0.99 Prozent auf 50.10 EUR), SGL Carbon SE (-0.86 Prozent auf 5.80 EUR) und STRATEC SE (-0.69 Prozent auf 43.25 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 223’657 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 9.225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX hat die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die pbb-Aktie mit 9.85 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch