Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende im Aufwind

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 1.35 Prozent auf 18’261.13 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90.982 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.104 Prozent auf 17’998.40 Punkte an der Kurstafel, nach 18’017.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 17’996.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’379.80 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 18’194.70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’639.43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der SDAX bei 16’280.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.22 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 8.56 Prozent auf 86.85 EUR), HelloFresh (+ 8.29 Prozent auf 2.99 EUR), pbb (+ 6.78 Prozent auf 2.99 EUR), Grand City Properties (+ 6.64 Prozent auf 7.55 EUR) und SMA Solar (+ 6.18 Prozent auf 54.15 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-5.09 Prozent auf 10.25 EUR), PVA TePla (-4.87 Prozent auf 30.06 EUR), NORMA Group SE (-4.62 Prozent auf 14.88 EUR), SGL Carbon SE (-3.39 Prozent auf 4.85 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-3.30 Prozent auf 20.50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2’527’207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.139 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch