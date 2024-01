Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich im Plus

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.11 Prozent auf 13’494.30 Punkte an. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 110.797 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.293 Prozent auf 13’384.63 Punkte an der Kurstafel, nach 13’345.59 Punkten am Vortag.

Bei 13’528.56 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’384.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Der SDAX wies vor einem Monat, am 22.12.2023, einen Stand von 13’799.64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 12’273.84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, einen Stand von 13’158.16 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2.37 Prozent. Bei 14’067.87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13’230.25 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 7.97 Prozent auf 5.20 EUR), Hypoport SE (+ 6.32 Prozent auf 176.70 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 6.10 Prozent auf 30.45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.69 Prozent auf 19.96 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4.63 Prozent auf 43.86 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil thyssenkrupp nucera (-2.85 Prozent auf 15.00 EUR), MorphoSys (-2.78 Prozent auf 32.57 EUR), Nagarro SE (-2.13 Prozent auf 89.75 EUR), CompuGroup Medical SE (-0.65 Prozent auf 39.50 EUR) und SCHOTT Pharma (-0.63 Prozent auf 31.60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’165’955 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 11.080 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 4.61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

