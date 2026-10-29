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Index-Performance im Fokus 29.10.2026 15:58:15

Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

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Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1.36 Prozent höher bei 26’064.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’672.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’106.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 25’449.00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’364.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’125.00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.10 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3.98 Prozent auf 31.22 EUR), Rheinmetall (+ 3.89 Prozent auf 1’051.40 EUR), Bayer (+ 3.22 Prozent auf 47.51 EUR), Airbus SE (+ 3.17 Prozent auf 198.08 EUR) und adidas (+ 2.97 Prozent auf 162.75 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Vonovia SE (-2.34 Prozent auf 16.09 EUR), SAP SE (-0.83 Prozent auf 209.45 EUR), GEA (-0.51 Prozent auf 68.15 EUR), QIAGEN (+ 0.06 Prozent auf 45.13 EUR) und Infineon (+ 0.19 Prozent auf 53.54 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’602’246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 238.444 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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