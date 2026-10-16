Börse Frankfurt in Grün: mittags Gewinne im LUS-DAX

Um 12:24 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.66 Prozent auf 25’642.00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’654.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25’456.00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’497.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24’860.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 24’061.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.38 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 5.01 Prozent auf 1’077.40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.26 Prozent auf 69.00 EUR), BMW (+ 3.01 Prozent auf 56.78 EUR), Scout24 (+ 2.96 Prozent auf 81.65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.80 Prozent auf 41.06 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Beiersdorf (-0.66 Prozent auf 81.02 EUR), Siemens (-0.24 Prozent auf 270.00 EUR), EON SE (-0.23 Prozent auf 17.51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.18 Prozent auf 543.80 EUR) und Infineon (-0.08 Prozent auf 52.43 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2’478’243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 227.308 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch