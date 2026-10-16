Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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16.10.2026 09:28:15
Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
Der MDAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.00 Prozent höher bei 30’518.03 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 335.087 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.496 Prozent auf 30’366.29 Punkte an der Kurstafel, nach 30’216.43 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30’361.32 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’532.86 Zähler.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1.53 Prozent zu. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 31’276.77 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 32’039.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’036.68 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.49 Prozent abwärts. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 13.83 Prozent auf 39.68 EUR), AIXTRON SE (+ 6.84 Prozent auf 33.10 EUR), RENK (+ 2.67 Prozent auf 37.17 EUR), AUMOVIO (+ 2.47 Prozent auf 35.20 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.36 Prozent auf 82.40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil flatexDEGIRO (-1.49 Prozent auf 25.20 EUR), K+S (-0.79 Prozent auf 13.87 EUR), AUTO1 (-0.56 Prozent auf 17.74 EUR), Talanx (-0.48 Prozent auf 123.80 EUR) und LANXESS (-0.39 Prozent auf 12.78 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 374’078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37.178 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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