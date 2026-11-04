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Index-Bewegung 04.11.2026 09:28:15

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0.12 Prozent auf 30’780.65 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344.731 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.005 Prozent auf 30’744.93 Punkte an der Kurstafel, nach 30’743.36 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 30’699.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’789.20 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0.961 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 30’450.00 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 32’559.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der MDAX 29’427.53 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.643 Prozent zurück. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 7.90 Prozent auf 64.20 EUR), Nordex (+ 4.72 Prozent auf 40.80 EUR), Aurubis (+ 2.30 Prozent auf 138.10 EUR), Salzgitter (+ 2.28 Prozent auf 50.20 EUR) und AUMOVIO (+ 2.27 Prozent auf 33.80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-4.62 Prozent auf 17.12 EUR), HENSOLDT (-2.92 Prozent auf 80.40 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.80 Prozent auf 86.90 EUR), RENK (-2.38 Prozent auf 36.07 EUR) und IONOS (-2.35 Prozent auf 34.08 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 341’463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41.683 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8.79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Historische Kursdaten
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