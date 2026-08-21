Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
21.08.2026 12:26:29
Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün
Am Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.84 Prozent höher bei 31’981.95 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 353.413 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.121 Prozent auf 31’754.06 Punkte an der Kurstafel, nach 31’715.53 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31’736.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’001.60 Einheiten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1.60 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bei 31’812.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’807.10 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 30’677.61 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3.24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 5.62 Prozent auf 51.50 EUR), K+S (+ 4.57 Prozent auf 16.25 EUR), thyssenkrupp (+ 4.15 Prozent auf 13.19 EUR), Aurubis (+ 3.95 Prozent auf 179.00 EUR) und Knorr-Bremse (+ 3.13 Prozent auf 102.10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Sartorius vz (-1.61 Prozent auf 244.90 EUR), HENSOLDT (-1.40 Prozent auf 88.72 EUR), CTS Eventim (-1.29 Prozent auf 57.40 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.18 Prozent auf 91.90 EUR) und RENK (-0.79 Prozent auf 47.58 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’774’517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39.820 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
20.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Aurubis
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31’993.18
|0.88%
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.