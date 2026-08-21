Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.84 Prozent höher bei 31’981.95 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 353.413 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.121 Prozent auf 31’754.06 Punkte an der Kurstafel, nach 31’715.53 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’736.46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’001.60 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1.60 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bei 31’812.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’807.10 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 30’677.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3.24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 5.62 Prozent auf 51.50 EUR), K+S (+ 4.57 Prozent auf 16.25 EUR), thyssenkrupp (+ 4.15 Prozent auf 13.19 EUR), Aurubis (+ 3.95 Prozent auf 179.00 EUR) und Knorr-Bremse (+ 3.13 Prozent auf 102.10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Sartorius vz (-1.61 Prozent auf 244.90 EUR), HENSOLDT (-1.40 Prozent auf 88.72 EUR), CTS Eventim (-1.29 Prozent auf 57.40 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.18 Prozent auf 91.90 EUR) und RENK (-0.79 Prozent auf 47.58 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’774’517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39.820 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch