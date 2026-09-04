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Index im Fokus 04.09.2026 12:26:16

Börse Frankfurt in Grün: MDAX liegt mittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX liegt mittags im Plus

Der MDAX entwickelt sich am Freitag positiv.

AIXTRON
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent fester bei 32’397.08 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 354.747 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.288 Prozent auf 32’349.86 Punkte an der Kurstafel, nach 32’257.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’337.72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’469.86 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1.56 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 32’559.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32’801.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der MDAX auf 29’792.44 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.67 Prozent auf 72.80 EUR), thyssenkrupp (+ 4.48 Prozent auf 14.92 EUR), Salzgitter (+ 3.42 Prozent auf 59.00 EUR), Siltronic (+ 3.40 Prozent auf 77.65 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.30 Prozent auf 36.60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-4.32 Prozent auf 35.84 EUR), Nemetschek SE (-2.53 Prozent auf 65.55 EUR), WACKER CHEMIE (-2.37 Prozent auf 92.55 EUR), LANXESS (-2.22 Prozent auf 15.45 EUR) und FUCHS SE VZ (-1.23 Prozent auf 41.66 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 965’862 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40.485 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 8.33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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