Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün

Am Montag steht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.86 Prozent im Plus bei 30’735.00 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342.546 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30’487.72 Zählern und damit 0.051 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’472.32 Punkte).

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30’785.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’471.04 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30’450.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 31’980.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 29’751.62 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.790 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 5.78 Prozent auf 34.21 EUR), TUI (+ 5.02 Prozent auf 7.32 EUR), Salzgitter (+ 4.50 Prozent auf 49.22 EUR), Lufthansa (+ 3.63 Prozent auf 7.43 EUR) und Fraport (+ 3.29 Prozent auf 65.85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen FUCHS SE VZ (-2.35 Prozent auf 43.24 EUR), HELLA GmbH (-1.72 Prozent auf 68.40 EUR), Evonik (-1.24 Prozent auf 20.78 EUR), HENSOLDT (-0.82 Prozent auf 84.92 EUR) und K+S (-0.77 Prozent auf 12.94 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’523’960 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 41.665 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4.29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch