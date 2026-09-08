Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.41 Prozent auf 32’537.65 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 359.286 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.203 Prozent schwächer bei 32’339.73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32’405.44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 32’279.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’623.35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’407.20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’125.47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’454.69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.03 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell KION GROUP (+ 7.66 Prozent auf 48.76 EUR), RENK (+ 4.36 Prozent auf 44.43 EUR), Aurubis (+ 4.00 Prozent auf 182.10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.18 Prozent auf 92.50 EUR) und AUMOVIO (+ 2.79 Prozent auf 38.75 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-3.10 Prozent auf 37.77 EUR), Nemetschek SE (-2.97 Prozent auf 62.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.56 Prozent auf 74.20 EUR), Salzgitter (-2.21 Prozent auf 59.85 EUR) und Talanx (-2.10 Prozent auf 121.10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1’248’321 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.802 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch