Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 25’442.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25’509.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’337.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24’226.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 24’427.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 20’214.00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 5.05 Prozent auf 74.42 EUR), Zalando (+ 4.77 Prozent auf 26.38 EUR), Infineon (+ 2.09 Prozent auf 42.54 EUR), Airbus SE (+ 1.85 Prozent auf 220.25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.68 Prozent auf 388.00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.20 Prozent auf 39.34 EUR), Deutsche Telekom (-2.47 Prozent auf 27.98 EUR), Deutsche Börse (-2.34 Prozent auf 209.00 EUR), BMW (-2.23 Prozent auf 88.46 EUR) und Heidelberg Materials (-2.18 Prozent auf 229.00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6’191’704 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 241.779 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch