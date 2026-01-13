Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|
13.01.2026 17:58:27
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
Am Dienstagabend legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Dienstag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 25’442.00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25’509.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’337.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24’226.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 24’427.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 20’214.00 Punkten.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 5.05 Prozent auf 74.42 EUR), Zalando (+ 4.77 Prozent auf 26.38 EUR), Infineon (+ 2.09 Prozent auf 42.54 EUR), Airbus SE (+ 1.85 Prozent auf 220.25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.68 Prozent auf 388.00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.20 Prozent auf 39.34 EUR), Deutsche Telekom (-2.47 Prozent auf 27.98 EUR), Deutsche Börse (-2.34 Prozent auf 209.00 EUR), BMW (-2.23 Prozent auf 88.46 EUR) und Heidelberg Materials (-2.18 Prozent auf 229.00 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6’191’704 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 241.779 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: SMI letztlich leichter -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt gab im Dienstagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich leichter. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.