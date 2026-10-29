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Index-Performance im Fokus 29.10.2026 12:26:17

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags stärker

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags stärker

Der LUS-DAX verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne.

adidas
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Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1.03 Prozent stärker bei 25’978.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26’002.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’672.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’449.00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 25’364.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’125.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5.75 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 3.80 Prozent auf 164.05 EUR), Deutsche Bank (+ 3.23 Prozent auf 30.99 EUR), Airbus SE (+ 3.04 Prozent auf 197.84 EUR), Rheinmetall (+ 2.98 Prozent auf 1’042.20 EUR) und Symrise (+ 2.94 Prozent auf 92.44 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Vonovia SE (-3.67 Prozent auf 15.87 EUR), SAP SE (-1.30 Prozent auf 208.45 EUR), GEA (-0.51 Prozent auf 68.15 EUR), HOCHTIEF (-0.05 Prozent auf 378.40 EUR) und QIAGEN (+ 0.02 Prozent auf 45.11 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’020’303 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238.444 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.98 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Deutsche Bank am 29.10.2026

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