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DAX im Fokus 09.07.2026 12:26:18

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Mittag Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Mittag Gewinne

Der DAX gewinnt am Mittag an Wert.

Siemens Energy
143.08 CHF -0.02%
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Am Donnerstag verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.21 Prozent auf 24’950.84 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.126 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25’097.48 Zählern und damit 0.803 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24’897.45 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’103.78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’901.93 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 3.34 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24’433.06 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Stand von 23’806.99 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 24’549.56 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.68 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25’900.10 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2.16 Prozent auf 155.18 EUR), HOCHTIEF (+ 2.11 Prozent auf 464.60 EUR), Siemens (+ 2.05 Prozent auf 271.00 EUR), Commerzbank (+ 1.58 Prozent auf 38.00 EUR) und Infineon (+ 1.38 Prozent auf 71.27 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3.89 Prozent auf 1’017.60 EUR), Deutsche Telekom (-1.37 Prozent auf 25.19 EUR), Deutsche Börse (-1.21 Prozent auf 252.20 EUR), Daimler Truck (-1.13 Prozent auf 41.90 EUR) und Brenntag SE (-1.11 Prozent auf 55.46 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’563’376 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205.506 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.91 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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