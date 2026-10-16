Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert zum Handelsstart im Plus

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.54 Prozent auf 25’520.66 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.101 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.444 Prozent auf 25’495.28 Punkte an der Kurstafel, nach 25’382.62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25’530.73 Punkte, das Tagestief hingegen 25’466.09 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’537.75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der DAX bei 24’915.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24’272.19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.00 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2.42 Prozent auf 1’050.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.84 Prozent auf 134.80 EUR), HOCHTIEF (+ 1.74 Prozent auf 374.80 EUR), RWE (+ 1.59 Prozent auf 58.84 EUR) und Fresenius SE (+ 1.58 Prozent auf 44.55 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Brenntag SE (-0.40 Prozent auf 64.50 EUR), Merck (-0.24 Prozent auf 142.90 EUR), Beiersdorf (-0.20 Prozent auf 81.40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.18 Prozent auf 39.39 EUR) und SAP SE (-0.17 Prozent auf 200.90 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 426’600 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227.308 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch