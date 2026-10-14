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DAX im Fokus 14.10.2026 12:26:41

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert mittags im Plus

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Mit dem DAX geht es am Mittwoch aufwärts.

RWE
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Um 12:08 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.61 Prozent höher bei 25’413.98 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.098 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.246 Prozent fester bei 25’322.08 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’259.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’423.58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’279.23 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0.821 Prozent zu. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 25’440.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’147.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der DAX bei 24’236.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.96 Prozent auf 981.60 EUR), Vonovia SE (+ 2.75 Prozent auf 16.98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.46 Prozent auf 357.70 EUR), BASF (+ 1.96 Prozent auf 52.43 EUR) und Infineon (+ 1.59 Prozent auf 56.89 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-1.11 Prozent auf 24.11 EUR), Hannover Rück (-1.04 Prozent auf 266.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.93 Prozent auf 68.22 EUR), Siemens Energy (-0.62 Prozent auf 142.18 EUR) und RWE (-0.41 Prozent auf 59.00 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’838’564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 224.446 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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