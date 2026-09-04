DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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04.09.2026 12:26:17
Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert am Mittag
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent höher bei 26’049.69 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.153 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.067 Prozent tiefer bei 25’985.86 Punkten, nach 26’003.32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’085.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’958.70 Punkten verzeichnete.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1.57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26’202.35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24’944.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’770.33 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.15 Prozent zu. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.
DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 5.84 Prozent auf 80.82 EUR), Zalando (+ 2.41 Prozent auf 23.37 EUR), Infineon (+ 2.32 Prozent auf 56.82 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.80 Prozent auf 166.55 EUR) und BMW (+ 1.52 Prozent auf 62.70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1.51 Prozent auf 1’054.00 EUR), Merck (-1.34 Prozent auf 136.00 EUR), Fresenius SE (-1.13 Prozent auf 43.73 EUR), Deutsche Börse (-1.02 Prozent auf 281.00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.98 Prozent auf 54.66 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Im DAX ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’438’823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 209.418 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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