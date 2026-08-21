RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
21.08.2026 12:26:29
Börse Frankfurt in Grün: DAX am Freitagmittag in Grün
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmittag.
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.20 Prozent höher bei 26’034.62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.174 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.061 Prozent stärker bei 25’998.95 Punkten in den Handel, nach 25’983.04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26’088.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’969.52 Punkten verzeichnete.
DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1.72 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’011.35 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2026, den Wert von 24’606.77 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.08.2025, den Stand von 24’293.34 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit BMW (+ 1.76 Prozent auf 58.94 EUR), HOCHTIEF (+ 1.69 Prozent auf 433.40 EUR), Continental (+ 1.50 Prozent auf 68.92 EUR), adidas (+ 1.46 Prozent auf 153.20 EUR) und RWE (+ 1.36 Prozent auf 58.12 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Bayer (-2.18 Prozent auf 47.55 EUR), MTU Aero Engines (-1.81 Prozent auf 352.80 EUR), QIAGEN (-1.79 Prozent auf 38.04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.37 Prozent auf 40.33 EUR) und Airbus SE (-0.83 Prozent auf 203.20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 878’104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.566 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.33 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Freitagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’053.37
|0.27%
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.