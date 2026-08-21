Börse Frankfurt in Grün: DAX am Freitagmittag in Grün

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.20 Prozent höher bei 26’034.62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.174 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.061 Prozent stärker bei 25’998.95 Punkten in den Handel, nach 25’983.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26’088.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’969.52 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 1.72 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’011.35 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2026, den Wert von 24’606.77 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.08.2025, den Stand von 24’293.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit BMW (+ 1.76 Prozent auf 58.94 EUR), HOCHTIEF (+ 1.69 Prozent auf 433.40 EUR), Continental (+ 1.50 Prozent auf 68.92 EUR), adidas (+ 1.46 Prozent auf 153.20 EUR) und RWE (+ 1.36 Prozent auf 58.12 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Bayer (-2.18 Prozent auf 47.55 EUR), MTU Aero Engines (-1.81 Prozent auf 352.80 EUR), QIAGEN (-1.79 Prozent auf 38.04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.37 Prozent auf 40.33 EUR) und Airbus SE (-0.83 Prozent auf 203.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 878’104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.566 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.33 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch