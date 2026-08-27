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MDAX aktuell 27.08.2026 09:28:14

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Porsche Automobil
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Am Donnerstag gewinnt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.30 Prozent auf 32’618.08 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356.874 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 32’518.68 Punkte an der Kurstafel, nach 32’521.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32’518.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32’640.10 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1.71 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 27.07.2026, mit 32’106.50 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, einen Stand von 33’009.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’482.93 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5.29 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.85 Prozent auf 73.25 EUR), Bilfinger SE (+ 4.18 Prozent auf 83.40 EUR), AIXTRON SE (+ 3.56 Prozent auf 38.08 EUR), JENOPTIK (+ 2.60 Prozent auf 40.24 EUR) und IONOS (+ 2.51 Prozent auf 34.26 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2.59 Prozent auf 2.00 EUR), K+S (-1.85 Prozent auf 15.93 EUR), CTS Eventim (-0.93 Prozent auf 58.70 EUR), AUMOVIO (-0.85 Prozent auf 34.80 EUR) und Evonik (-0.70 Prozent auf 18.42 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 186’031 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.658 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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