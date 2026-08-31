Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Am Montag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1.09 Prozent leichter bei 26’281.49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.209 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.398 Prozent tiefer bei 26’464.14 Punkten, nach 26’569.99 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’271.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’471.79 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX erreichte am letzten Handelstag imJuli, dem 31.07.2026, den Wert von 25’629.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der DAX-Kurs 25’104.70 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der DAX einen Stand von 23’902.21 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.10 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2.03 Prozent auf 24.65 EUR), Continental (+ 1.89 Prozent auf 71.32 EUR), Brenntag SE (+ 1.78 Prozent auf 62.84 EUR), BASF (+ 0.88 Prozent auf 52.98 EUR) und Bayer (+ 0.76 Prozent auf 49.04 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5.02 Prozent auf 142.18 EUR), Rheinmetall (-3.79 Prozent auf 1’110.80 EUR), Heidelberg Materials (-3.12 Prozent auf 164.75 EUR), Vonovia SE (-3.02 Prozent auf 19.25 EUR) und Airbus SE (-2.92 Prozent auf 197.22 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9’092’604 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.942 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch