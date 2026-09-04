Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’212 -0.1%  Dow 53’325 -0.7%  DAX 26’037 0.1%  Euro 0.9409 0.3%  EStoxx50 6’392 0.2%  Gold 4’439 -0.8%  Bitcoin 64’075 -2.3%  Dollar 0.8100 0.3%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Suche...
Plus500 Depot

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

DAX aktuell 04.09.2026 15:58:14

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Der DAX zeigt am Freitagnachmittag eine positive Tendenz.

Infineon
54.11 CHF 4.28%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.48 Prozent auf 26’126.93 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.153 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.067 Prozent tiefer bei 25’985.86 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’003.32 Punkten am Vortag.

Bei 25’958.70 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’167.93 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.27 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der DAX noch bei 26’202.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der DAX bei 24’944.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der DAX 23’770.33 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.47 Prozent zu Buche. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 8.09 Prozent auf 82.54 EUR), Zalando (+ 3.64 Prozent auf 23.65 EUR), Infineon (+ 3.37 Prozent auf 57.40 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.90 Prozent auf 168.35 EUR) und BMW (+ 2.82 Prozent auf 63.50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’045.20 EUR), Merck (-1.45 Prozent auf 135.85 EUR), Fresenius SE (-1.22 Prozent auf 43.69 EUR), Beiersdorf (-1.13 Prozent auf 75.56 EUR) und Deutsche Börse (-1.06 Prozent auf 280.90 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Volkswagen (VW) vz-Aktie. 2’252’543 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 209.418 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.66 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -26.47 152376822
Long 8 -5.57 159476130
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

15:53 Logo WHS US-Arbeitsmarkt schockt die Börse: 162.000 Jobs – kommt jetzt die Fed-Zinserhöhung?
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’930.21 19.99 S6HB9U
Short 15’242.87 13.91 S8UB1U
Short 15’813.87 8.94 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:00:37
Long 13’795.87 19.99 SEBAGU
Long 13’452.60 13.58 SHB7NU
Long 12’860.07 8.86 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/36: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/36. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Gig ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 26’031.92 0.11%