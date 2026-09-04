Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Am Freitag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.48 Prozent auf 26’126.93 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.153 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.067 Prozent tiefer bei 25’985.86 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’003.32 Punkten am Vortag.

Bei 25’958.70 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’167.93 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.27 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der DAX noch bei 26’202.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der DAX bei 24’944.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der DAX 23’770.33 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.47 Prozent zu Buche. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 8.09 Prozent auf 82.54 EUR), Zalando (+ 3.64 Prozent auf 23.65 EUR), Infineon (+ 3.37 Prozent auf 57.40 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.90 Prozent auf 168.35 EUR) und BMW (+ 2.82 Prozent auf 63.50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’045.20 EUR), Merck (-1.45 Prozent auf 135.85 EUR), Fresenius SE (-1.22 Prozent auf 43.69 EUR), Beiersdorf (-1.13 Prozent auf 75.56 EUR) und Deutsche Börse (-1.06 Prozent auf 280.90 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Volkswagen (VW) vz-Aktie. 2’252’543 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 209.418 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.66 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch