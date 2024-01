Börse Frankfurt: DAX gibt mittags nach

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.37 Prozent leichter bei 16’827.12 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.678 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.238 Prozent leichter bei 16’849.76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’889.92 Punkten am Vortag.

Bei 16’862.17 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16’817.59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.857 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der DAX mit 16’706.18 Punkten berechnet. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.10.2023, den Stand von 14’892.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der DAX auf 15’081.64 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0.344 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16’963.47 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’345.02 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 3.97 Prozent auf 172.74 EUR), Symrise (+ 1.77 Prozent auf 94.34 EUR), Fresenius SE (+ 1.24 Prozent auf 26.90 EUR), Zalando (+ 1.07 Prozent auf 18.40 EUR) und Daimler Truck (+ 0.28 Prozent auf 32.44 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1.96 Prozent auf 26.98 EUR), Infineon (-1.42 Prozent auf 34.41 EUR), Porsche (-1.41 Prozent auf 74.28 EUR), Hannover Rück (-1.37 Prozent auf 224.00 EUR) und Merck (-1.26 Prozent auf 145.00 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’670’441 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 174.706 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.76 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.31 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch