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21.08.2026 09:28:25
Börse Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Plus
Der DAX bleibt auch heute im Aufwärtstrend.
Um 09:10 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.02 Prozent nach oben auf 25’987.88 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.174 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.061 Prozent höher bei 25’998.95 Punkten, nach 25’983.04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’983.22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’006.42 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1.90 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, stand der DAX bei 25’011.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24’606.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wurde der DAX mit 24’293.34 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.90 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1.66 Prozent auf 56.33 EUR), adidas (+ 0.86 Prozent auf 152.30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.78 Prozent auf 75.02 EUR), Brenntag SE (+ 0.69 Prozent auf 61.34 EUR) und Siemens Energy (+ 0.60 Prozent auf 153.50 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-1.69 Prozent auf 38.08 EUR), Rheinmetall (-1.62 Prozent auf 1’143.40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 40.36 EUR), Scout24 (-1.05 Prozent auf 75.35 EUR) und MTU Aero Engines (-1.03 Prozent auf 355.60 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 209’792 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.566 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.17 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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