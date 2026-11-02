Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.31 Prozent höher bei 25’898.24 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.143 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.060 Prozent auf 25’802.74 Punkte an der Kurstafel, nach 25’818.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’741.57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’925.26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 25’231.20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25’629.24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23’958.30 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.54 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 3.92 Prozent auf 342.20 EUR), Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.46 Prozent auf 154.15 EUR), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 129.62 EUR) und Fresenius SE (+ 1.82 Prozent auf 48.67 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-2.11 Prozent auf 25.54 EUR), Bayer (-1.52 Prozent auf 49.81 EUR), Deutsche Börse (-1.44 Prozent auf 315.90 EUR), Rheinmetall (-1.39 Prozent auf 1’023.20 EUR) und RWE (-1.01 Prozent auf 56.96 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3’813’876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238.500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7.65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch