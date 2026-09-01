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DAX-Performance 01.09.2026 12:26:21

Börse Frankfurt: DAX am Mittag in der Verlustzone

Börse Frankfurt: DAX am Mittag in der Verlustzone

Der DAX verzeichnet am Dienstag Verluste.

Siemens
261.93 CHF -2.01%
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Am Dienstag gibt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.10 Prozent auf 25’969.41 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.209 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26’150.75 Zählern und damit 0.409 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’258.11 Punkte).

Das Tagestief des DAX betrug 25’924.88 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’206.13 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25’629.24 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 25’003.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24’037.33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.83 Prozent. 26’618.74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Merck (+ 1.83 Prozent auf 141.55 EUR), RWE (+ 0.99 Prozent auf 59.22 EUR), QIAGEN (+ 0.91 Prozent auf 37.58 EUR), Symrise (+ 0.89 Prozent auf 93.02 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.50 Prozent auf 521.40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen MTU Aero Engines (-2.87 Prozent auf 342.00 EUR), Deutsche Bank (-2.67 Prozent auf 33.74 EUR), Rheinmetall (-2.52 Prozent auf 1’082.80 EUR), BMW (-2.52 Prozent auf 60.42 EUR) und SAP SE (-2.41 Prozent auf 186.30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’712’648 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220.942 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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