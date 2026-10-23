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XETRA-Handel im Fokus 23.10.2026 15:58:30

Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

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Der SDAX verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste.

Vossloh
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Kaufen Verkaufen

Am Freitag steht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.81 Prozent im Minus bei 18’051.70 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91.387 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0.273 Prozent höher bei 18’248.32 Punkten, nach 18’198.60 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’051.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18’250.30 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0.718 Prozent zurück. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 23.09.2026, mit 18’345.72 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’098.62 Punkte. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 17’278.22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.01 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.57 Prozent auf 28.70 EUR), HelloFresh (+ 1.97 Prozent auf 3.16 EUR), Mutares (+ 1.62 Prozent auf 28.15 EUR), MBB SE (+ 1.35 Prozent auf 202.50 EUR) und Drägerwerk (+ 1.02 Prozent auf 99.40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen ATOSS Software (-9.18 Prozent auf 87.10 EUR), SAF-HOLLAND SE (-6.18 Prozent auf 20.50 EUR), Vossloh (-5.52 Prozent auf 49.08 EUR), ASTA Energy Solutions (-4.86 Prozent auf 47.00 EUR) und SMA Solar (-3.51 Prozent auf 48.34 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’382’252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.065 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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