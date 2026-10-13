Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
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13.10.2026 15:58:15
Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen
Mit dem SDAX geht es am Nachmittag aufwärts.
Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.22 Prozent fester bei 18’089.57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91.031 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.096 Prozent höher bei 18’066.54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’049.19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’993.31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’089.57 Zählern.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 18’346.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der SDAX noch bei 18’286.12 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 17’269.42 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4.23 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3.85 Prozent auf 62.10 EUR), GFT SE (+ 3.52 Prozent auf 27.95 EUR), Douglas (+ 3.42 Prozent auf 7.25 EUR), HelloFresh (+ 2.79 Prozent auf 2.73 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2.26 Prozent auf 22.60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Vossloh (-6.22 Prozent auf 47.92 EUR), secunet Security Networks (-4.73 Prozent auf 251.50 EUR), Befesa (-4.31 Prozent auf 34.45 EUR), PVA TePla (-2.87 Prozent auf 30.46 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2.53 Prozent auf 13.50 EUR).
Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 821’642 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.885 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.77 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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