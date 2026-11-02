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02.11.2026 12:26:34
Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen
Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Am Montag tendiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.30 Prozent stärker bei 25’894.85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.060 Prozent schwächer bei 25’802.74 Punkten in den Handel, nach 25’818.21 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’925.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’741.57 Punkten.
DAX-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’231.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25’629.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 23’958.30 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.52 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2.63 Prozent auf 51.89 EUR), Fresenius SE (+ 2.13 Prozent auf 48.82 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.96 Prozent auf 153.40 EUR), Symrise (+ 1.87 Prozent auf 94.76 EUR) und Siemens Energy (+ 1.43 Prozent auf 128.74 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 25.52 EUR), Bayer (-1.36 Prozent auf 49.89 EUR), Daimler Truck (-0.89 Prozent auf 40.18 EUR), SAP SE (-0.78 Prozent auf 209.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.75 Prozent auf 69.10 EUR).
Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’199’723 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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