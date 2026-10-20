QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
20.10.2026 17:58:13
Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen
Der TecDAX zeigte sich heute wenig verändert.
Schlussendlich beendete der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 4’014.10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 569.223 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.084 Prozent auf 4’007.52 Punkte an der Kurstafel, nach 4’010.90 Punkten am Vortag.
Bei 3’965.24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’023.18 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3’948.65 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 3’771.59 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 3’756.03 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.76 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 3.84 Prozent auf 42.83 EUR), EVOTEC SE (+ 3.50 Prozent auf 2.72 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.05 Prozent auf 33.76 EUR), IONOS (+ 2.59 Prozent auf 35.70 EUR) und ATOSS Software (+ 2.31 Prozent auf 93.20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7.12 Prozent auf 26.86 EUR), SMA Solar (-6.68 Prozent auf 51.70 EUR), Nemetschek SE (-4.92 Prozent auf 72.50 EUR), AIXTRON SE (-4.12 Prozent auf 31.42 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.23 Prozent auf 54.00 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’045’591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 229.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SAP am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’012.39
|0.04%
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.