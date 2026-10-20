Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Schlussendlich beendete der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 4’014.10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 569.223 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.084 Prozent auf 4’007.52 Punkte an der Kurstafel, nach 4’010.90 Punkten am Vortag.

Bei 3’965.24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’023.18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3’948.65 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 3’771.59 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 3’756.03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.76 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 3.84 Prozent auf 42.83 EUR), EVOTEC SE (+ 3.50 Prozent auf 2.72 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.05 Prozent auf 33.76 EUR), IONOS (+ 2.59 Prozent auf 35.70 EUR) und ATOSS Software (+ 2.31 Prozent auf 93.20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7.12 Prozent auf 26.86 EUR), SMA Solar (-6.68 Prozent auf 51.70 EUR), Nemetschek SE (-4.92 Prozent auf 72.50 EUR), AIXTRON SE (-4.12 Prozent auf 31.42 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.23 Prozent auf 54.00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’045’591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 229.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch