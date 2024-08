Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsende steigen

Letztendlich schloss der SDAX am Freitag nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 13’870.97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96.739 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.354 Prozent stärker bei 13’894.82 Punkten in den Handel, nach 13’845.77 Punkten am Vortag.

Bei 13’801.74 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13’941.43 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 1.64 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 16.07.2024, mit 14’624.38 Punkten bewertet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 15’167.30 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 16.08.2023, bei 13’156.64 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.360 Prozent aufwärts. Bei 15’337.24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12’940.72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 5.48 Prozent auf 4.85 EUR), Douglas (+ 4.82 Prozent auf 19.59 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.09 Prozent auf 17.82 EUR), HORNBACH (+ 3.95 Prozent auf 78.90 EUR) und TAKKT (+ 2.79 Prozent auf 11.06 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil thyssenkrupp nucera (-7.42 Prozent auf 9.05 EUR), SFC Energy (-3.23 Prozent auf 19.50 EUR), BayWa (-3.15 Prozent auf 14.14 EUR), SGL Carbon SE (-2.31 Prozent auf 5.92 EUR) und SMA Solar (-2.21 Prozent auf 22.16 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 486’462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 8.058 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Ceconomy St-Aktie hat mit 5.44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch