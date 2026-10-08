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08.10.2026 17:58:17
Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot
So performte der STOXX 50 am vierten Tag der Woche letztendlich.
Am Donnerstag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0.58 Prozent auf 5’262.84 Punkte nach unten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.257 Prozent auf 5’279.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’293.38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’287.27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’230.70 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1.12 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’419.19 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 5’349.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’791.49 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.17 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 4.06 Prozent auf 5.85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3.63 Prozent auf 37.81 GBP), BAT (+ 1.89 Prozent auf 41.61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.85 Prozent auf 84.70 GBP) und Rheinmetall (+ 0.94 Prozent auf 934.90 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-3.07 Prozent auf 17.36 GBP), Intesa Sanpaolo (-3.04 Prozent auf 6.07 EUR), Rolls-Royce (-2.66 Prozent auf 13.67 GBP), Siemens (-2.56 Prozent auf 264.25 EUR) und Richemont (-2.43 Prozent auf 168.40 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 32’401’925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 630.698 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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