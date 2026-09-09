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09.09.2026 09:28:18
Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
Der STOXX 50 setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.46 Prozent schwächer bei 5’394.26 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.226 Prozent tiefer bei 5’406.92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’419.19 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’390.14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’406.92 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0.574 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5’527.31 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, einen Stand von 5’156.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’563.07 Punkte.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.82 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1.98 Prozent auf 185.30 EUR), BP (+ 1.59 Prozent auf 5.59 GBP), National Grid (+ 1.18 Prozent auf 11.61 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.87 Prozent auf 35.31 GBP) und Enel (+ 0.59 Prozent auf 9.00 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-2.61 Prozent auf 1’024.40 EUR), Airbus SE (-1.44 Prozent auf 197.86 EUR), Allianz (-1.39 Prozent auf 439.20 EUR), Richemont (-1.23 Prozent auf 181.40 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-1.12 Prozent auf 86.18 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 787’345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 631.308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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