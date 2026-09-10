GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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10.09.2026 17:58:16
Börse Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste
Der STOXX 50 verzeichnete am Donnerstag Verluste.
Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0.59 Prozent tiefer bei 5’305.95 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.029 Prozent auf 5’339.12 Punkte an der Kurstafel, nach 5’337.57 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5’346.47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’293.43 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2.20 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’541.01 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’154.04 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der STOXX 50 4’555.96 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.04 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 1.54 Prozent auf 40.92 GBP), BP (+ 1.44 Prozent auf 5.65 GBP), AstraZeneca (+ 0.93 Prozent auf 117.58 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0.86 Prozent auf 6.68 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.83 Prozent auf 35.33 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-3.12 Prozent auf 73.65 GBP), Siemens Energy (-2.98 Prozent auf 140.82 EUR), SAP SE (-2.76 Prozent auf 177.82 EUR), Siemens (-2.38 Prozent auf 258.10 EUR) und GSK (-1.55 Prozent auf 17.76 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 28’986’255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 585.065 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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