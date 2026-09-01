Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag gab der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.40 Prozent auf 5’407.59 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0.019 Prozent fester bei 5’430.31 Punkten in den Handel, nach 5’429.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’387.75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’438.71 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’454.39 Punkte. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 5’157.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’563.87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.09 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novartis (+ 6.25 Prozent auf 130.96 CHF), BP (+ 5.21 Prozent auf 5.41 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.63 Prozent auf 34.33 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.12 Prozent auf 524.60 EUR) und BAT (+ 1.09 Prozent auf 41.74 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-4.64 Prozent auf 14.59 GBP), SAP SE (-3.48 Prozent auf 184.26 EUR), Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’079.80 EUR), Siemens (-2.71 Prozent auf 277.85 EUR) und Enel (-1.99 Prozent auf 9.26 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 53’336’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 575.969 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch