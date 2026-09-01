Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX 50-Entwicklung 01.09.2026 17:58:15

Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der STOXX 50 zeigte sich heute schwächer.

SAP
173.92 CHF -3.35%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag gab der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.40 Prozent auf 5’407.59 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0.019 Prozent fester bei 5’430.31 Punkten in den Handel, nach 5’429.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’387.75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’438.71 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’454.39 Punkte. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 5’157.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’563.87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.09 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novartis (+ 6.25 Prozent auf 130.96 CHF), BP (+ 5.21 Prozent auf 5.41 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.63 Prozent auf 34.33 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.12 Prozent auf 524.60 EUR) und BAT (+ 1.09 Prozent auf 41.74 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-4.64 Prozent auf 14.59 GBP), SAP SE (-3.48 Prozent auf 184.26 EUR), Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’079.80 EUR), Siemens (-2.71 Prozent auf 277.85 EUR) und Enel (-1.99 Prozent auf 9.26 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 53’336’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 575.969 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1224 18.12.2026 153821648
Long 12.4642 18.12.2026 157053369
Long 3489.9807 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4243 10.10 159476111
Long 9.1826 7.42 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3444 13.14 158841454
Short 9.6928 7.75 159536285
Short 15.8635 3.72 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.98 152901381
Long 8 -30.35 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten